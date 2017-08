Bundestrainer Joachim Löw setzt seine Weltmeister rund zehn Monate vor WM-Beginn unter Druck. "Ich erwarte, dass es den härtesten Konkurrenzkampf geben wird, den wir je erlebt haben", sagte Löw den Stuttgarter Zeitungen. Er sichte derzeit "35 bis 40 Spieler" -müsse immer an ihrem Leistungslimit spielen, um in der Mannschaft zu bleiben." Durch verschärften Konkurrenzkampfes will Löw die DFB-Elf zu Höchstleistungen führen. Der Confed-Cup-Sieger startet mit den Spielen in der WM-Qualifikation am Freitag in Prag gegen Tschechien und Montag in Stuttgart gegen Norwegen in die WM-Saison.