Serge Gnabry wird der deutschen Nationalmannschaft in den möglicherweise entscheidenden WM-Qualifikationsspielen in Tschechien und gegen Norwegen nicht zur Verfügung stehen. Dies teilte der DFB am späten Dienstagabend mit. Der Hoffenheimer laboriert an einer Kapselverletzung im linken Sprunggelenk. Bundestrainer Joachim Löw hatte zuvor am Abend bei der ersten Trainingseinheit in Stuttgart auf Gnabry verzichten müssen. Für die WM-Quali-Spiele am Freitag in Prag gegen Tschechien und drei Tage später in Stuttgart gegen Norwegen stehen Löw noch 23 Spieler zur Verfügung.