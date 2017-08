Bayern München tritt in der BundesligaHinrunde sowohl gegen Vize RB Leipzig als auch gegen Borussia Dortmund am Samstagabend (18:30 Uhr) an. Dies teilte die DFL in ihrer Ansetzung für die Spieltage 7 bis 14 mit. Am 28.Oktober empfangen die Münchner Leipzig in der eigenen Arena, eine Woche später gastiert der FCB am 4.November beim BVB. Für die neue Anstoßzeit am Sonntag (13:30 Uhr) wurden für die festgelegten Spieltage zwei Partien terminiert. Am 7.Spieltag empfängt Freiburg Hoffenheim, am 9.Spieltag trifft der 1.FC Köln auf Werder Bremen. Montagspartien gibt es bis zum 14.Spieltag nicht.