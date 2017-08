Die Weltmeisterschaften in Budapest laufen für die deutschen Judokas weiter enttäuschend. In Amelie Stoll, Igor Wandtke und Anthony Zingg scheiterten am Mittwoch alle drei deutschen Athleten früh und verpassten die Chance auf das Viertelfinale und eine mögliche Medaille. Das Team des Deutschen Judobundes (DJB) ist damit nach drei von sieben WM-Tagen noch ohne Finalteilnahme. Am Donnerstag tritt Martyna Trajdos für den DJB an. Der Hamburgerin werden gute Chancen auf eine Medaille eingeräumt. Bei den Männern sind in der Klasse bis 81 Kilogramm Benjamin Münnich und Alexander Wieczerzak an der Reihe.