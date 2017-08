Die deutsche Nationalmannschaft muss zum Start in die WM-Saison auf Sami Khedira verzichten. Der Mittelfeldspieler von Juventus Turin fällt mit einer Kniereizung aus. Dies ergaben Untersuchungen am Mittwoch in Stuttgart. Beim Training am Vormittag hatte Khedira bereits gefehlt. Khedira wird im WM-Quali-Spiel gegen Tschechien in Prag am Freitag fehlen, er lässt sich derweil in Stuttgart behandeln. Ob er dort am 4.September gegen Norwegen zur Verfügung steht, ist noch offen. U21-Europameister Serge Gnabry (Hoffenheim) war zuvor wegen einer Sprunggelenksverletzung abgereist.