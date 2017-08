Die deutschen Volleyballer bekommen es im Viertelfinale der EM in Polen überraschend mit Tschechien zu tun. Der Weltranglisten-27. bezwang im Achtefinale in Kattowitz überraschend Titelverteidiger Frankreich mit 3:1 (25:21, 21:25, 25:21, 25:20). Die Deutschen feiern damit am Donnerstag (17:30 Uhr) in der Runde der besten acht Teams mit den Tschechen ein Wiedersehen. In der Gruppenphase hatte der WM-Dritte von 2014 die Osteuropäer klar mit 3:0 bezwungen. Nun wollen die Deutschen erstmals seit 24 Jahren in ein EM-Halbfinale einziehen.