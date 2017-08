Tschechien ist gegen Deutschland klarer Außenseiter. Doch das Team braucht dringend Punkte, um bei der WM in Russland dabei zu sein. Es bleibt schwierig, neue Stars vom Schlage eines Pavel Nedved zu finden. Nach sechs von zehn Qualifikationspartien ist die Mannschaft von Trainer Karel Jarolim Dritter der Gruppe, neun Punkte hinter Spitzenreiter Deutschland und vier hinter Nordirland. Platz zwei müsste sie noch erreichen, um eine Chance auf die Teilnahme an der WM in Russland zu haben. Doch bei der Partie am Freitag in Prag (20:45 Uhr) erwartet niemand einen Sieg des Gastgebers.