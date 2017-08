Die deutschen Basketballer sind mit einem Pflichtsieg in die EM gestartet. Angeführt vom starken NBA-Jungstar Dennis Schröder gewann das Team von Coach Chris Fleming in Tel Aviv gegen die Ukraine mit 75:63 (39:33). Schröder erzielte 32 Punkte und stellte einen persönlichen Rekord im Nationaltrikot auf. Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes erwischte einen schwachen Start in die Partie, schaffte am Ende aber den ersten Schritt Richtung Achtelfinale. Die besten vier Teams der Sechsergruppen erreichen die K.-o.-Runde. Am Samstag (14.45 Uhr/Telekom Sport) steht das Duell mit Georgien an.