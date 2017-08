Julia Görges und Mischa Zverev spielen bei den US Open in New York am Freitag um den Einzug ins Achtelfinale. Der ältere Bruder des schon ausgeschiedenen Toptalents Alexander Zverev bekommt es in der dritten Runde des Grand-Slam- Turniers mit dem Amerikaner John Isner zu tun. Der Hamburger besiegte den Aufschlagspezialisten zu Beginn des Jahres bei den Australian Open in Melbourne, als er sensationell bis ins Viertelfinale vordrang. Die Bad Oldesloerin Görges trifft als Favoritin auf Aleksandra Krunic aus Serbien. Titelverteidigerin Angelique Kerber verlor bereits ihr Auftaktspiel.