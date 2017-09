Der topgesetzte Rafael Nadal ist seinem Dauerrivalen Roger Federer (Schweiz/Nr. 3) in die dritte Runde der US Open gefolgt. Damit rückt ein mögliches Halbfinale der beiden Superstars in Flushing Meadows immer näher. Nadal (31) lag bereits mit einem Satz und einem Break im Rückstand, ehe er den Japaner Taro Daniel doch noch mit 4:6, 6:3, 6:2, 6:2 bezwingen konnte. "Das war ein ganz wichtiger Erfolg für mich, denn ich habe nicht gut gespielt. Ich habe am Anfang viele Chancen ausgelassen. Ich werde mich steigern müssen", sagte Nadal nach der Night Session in New York.