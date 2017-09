Nach einem Sturz ist der italienische MotoGP-Star Valentino Rossi ohne Komplikationen operiert worden. Bei dem Unfall am Donnerstag in Borgo Pace habe sich der 38-Jährige das rechte Schien- und Wadenbein gebrochen, teilte sein Team Yamaha am Freitag mit. Rossi war ins Krankenhaus in Urbino gekommen und wurde dann in Ancona operiert. "Die Operation ist gut verlaufen. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich mich schon gut gefühlt", sagte der Italiener. "Ich will so schnell wie möglich zurück auf meine Maschine. Ich werde mein Bestes dafür geben." Wie lange Rossi ausfällt, ist noch unklar.