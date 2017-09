Der deutsche Eishockey-Meister Red Bull München steht in der "neuen" Champions League mit einem Bein in den Play-offs, auch die Grizzlys Wolfsburg halten Kurs auf die K.o.-Runde. München feierte am Freitagabend mit dem 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) bei KS Cracovia in Krakau den dritten Sieg im dritten Spiel und steht an der Spitze der Gruppe G. Vizemeister Wolfsburg fuhr in der Gruppe A seinen zweiten Sieg ein und liegt auf dem zweiten Rang. Beim HC 05 Banska Bystrica in der Slowakei gewannen die Grizzlys 1:0 (0:0, 1:0, 0:0), das entscheidende Tor erzielte Gerrit Fauser (34.) vor 2063 Zuschauern.