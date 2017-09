Bei den US Open in New York ist in Wimbledon-Finalist Marin Cilic der nächste gesetzte Tennisprofi ausgeschieden. Der Weltranglisten-Siebte aus Kroatien verlor in der dritten Runde gegen den Argentinier Diego Schwartzman überraschend mit 6:4, 5:7, 5:7, 4:6. Der US-Open-Sieger von 2014 hatte in Runde zwei Florian Mayer bezwungen und war nach dem Aus von Alexander Zverev der am höchsten platzierte Spieler in der unteren Hälfte des Feldes. Seit seiner Endspiel-Niederlage von Wimbledon gegen Roger Federer hatte Cilic verletzungsbedingt vor den US Open kein Turnier mehr bestritten.