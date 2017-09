Die Zahl der Todesopfer in der Monsunzeit in Südasien ist auf mehr als 2.100 gestiegen. Allein in Indien kamen 1.687 Menschen ums Leben, wie die nationale Katastrophenschutzbehörde mitteilte. In Nepal waren es nach Angaben der Vereinten Nationen 159 Tote und in Bangladesch 144. Der deutliche Anstieg in Indien beruhte auf aktualisierten Angaben der Behörden in den sechs am stärksten betroffenen Bundesstaaten. Mehrere Organisationen und Regierungen kündigten Hilfe an: Die Europäische Union sagte zwei Millionen Euro für die Region zu.