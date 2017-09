Bastian Schweinsteiger hat Chicago Fire in der nordamerikanischen Profiliga MLS zum Sieg geschossen und die Niederlagenserie beendet. Der 33-Jährige traf in Überzahl beim 1:0 (0:0) bei Montreal Impact. Zuvor hatte Chicago in sieben Spielen sechs Niederlagen kassiert und viermal in Serie verloren. In der Eastern Conference kletterten die Fire damit auf den dritten Rang, der Vorsprung auf Rang sieben, der nicht mehr zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt, beträgt vorerst acht Punkte. Schweinsteiger beendete Chicagos Krise mit seinem Tor in der 59. Spielminute.