Der Einsatz von Sami Khedira im WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen am Montag (20:45 Uhr) in Stuttgart ist weiter offen. "Sami hat am Samstag individuelles Training absolviert, mal sehen, ob er voll belastbar ist", sagte Bundestrainer Joachim Löw am Sonntag. Eine Entscheidung sollte nach dem Abschlusstraining am Abend erfolgen. Der Mittelfeldspieler von Juventus Turin hatte am Freitag in Prag gegen Tschechien (2:1) wegen einer Kniereizung pausiert. In Vertretung von Manuel Neuer trug deshalb Thomas Müller die Kapitänsbinde.