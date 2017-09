Der Einsatz von Sami Khedira im WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen am Montag (20:45 Uhr) in Stuttgart ist wahrscheinlicher geworden. Der Mittelfeldspieler von Juventus Turin nahm am Sonntagabend plangemäß am Abschlusstraining teil. Danach sollte eine Entscheidung fallen. Die deutschen Weltmeister haben in der Qualifikation für Russland 2018 eine makellose Bilanz von sieben Siegen aus sieben Spielen. Sie können in der Europa-Gruppe C mit dem achten Sieg vorzeitig das WM-Ticket lösen, falls der Verfolger Nordirland nicht gegen Tschechien gewinnt.