Belgien hat sich dank 100-Millionen- Stürmer Romelu Lukaku für die Fußball- WM 2018 in Russland qualifiziert. Die "Roten Teufel" setzten sich am Sonntagabend in Piräus durch den Siegtreffer des Stürmers von Manchester United 2:1 (0:0) gegen Gastgeber Griechenland durch und sicherten sich damit zwei Spieltage vor Abschluss der Qualifikation den Sieg in der Gruppe H. Jan Vertonghen (70.) hatte Belgien in Führung gebracht, Zeca (73.) ausgeglichen. Belgien liegt mit 22 Punkten uneinholbar vor Bosnien und Herzegowina (14), das durch ein 4:0 (1:0) in Gibraltar an Griechenland (13) vorbeizog.