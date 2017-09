Innenverteidiger Timothee Kolodziejczak von Borussia Mönchengladbach steht kurz vor einen Wechsel nach Mexiko. Der 25-Jährige reiste am Montag zum Medizincheck beim Erstligisten UANL Tigres. Das gab die Borussia bekannt. Das Transferfenster in Mexiko schließt erst am Dienstagabend. Der Franzose Kolodziejczak war im Winter für acht Millionen Euro vom FC Sevilla an den Niederrhein gewechselt, kam jedoch in der Rückrunde nur zu jeweils einem Einsatz in der Bundesliga und Europa League. Vor Saisonbeginn hatte er einen Muskelfaserriss erlitten.