Die deutsche Nationalmannschaft ist nur noch einen Punkt von der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2018 in Russland entfernt. Der Titelverteidiger gewann in Stuttgart gegen Norwegen mit 6:0 (4:0) und behauptete seine makellose Bilanz in der Gruppe C mit dem achten Sieg im achten Spiel. Mesut Özil (10.), Julian Draxler (17.), Timo Werner (21./40.), Leon Goretzka (49.) und Mario Gomez (79.) erzielten die Treffer. Vor den letzten beiden Spielen führt die DFB-Mannschaft mit fünf Punkten vor Nordirland, das Tschechien 2:0 bezwang. Am 5.Oktober tritt das Löw-Team in Belfast an.