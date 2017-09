Neuseeland hat die WM-Qualifikation in Ozeanien gewonnen und spielt damit gegen eine Mannschaft aus Südamerika um die Teilnahme an der WM 2018 in Russland. Den Neuseeländern genügte in der kontinentalen Ausscheidung ein 2:2 (2:1) im Playoff-Rückspiel bei den Salomon-Inseln. Das Hinspiel in Auckland hatten die "All Whites" 6:1 gewonnen. Im Rückspiel in Honiara führte der Favorit auch ohne etliche Stammspieler durch Myer Bevan (14.Minute) und ein Eigentor von Haddis Gagame (21.) schnell 2:0. Micah Leaalafa (28.) und Henry Fa'arodo (78.) glichen für die Salomonen durch zwei Elfmeter noch aus.