Mario Gomez prophezeit Timo Werner eine große Zukunft. Werner hat in seinen bislang acht Länderspielen sechs Mal getroffen und ist Gomez' neuer Konkurrent im Sturm der DFB-Elf. "Er wird die nächsten zehn Jahre in Deutschland im Sturm dominieren. Wahrscheinlich auch in Europa, wenn er einfach so weiter macht wie bisher. Und da habe ich keine Bedenken. Er ist so klar in der Birne und macht das grandios", sagte der 32 Jahre alte Gomez nach dem 6:0-Sieg in der WM-Qualifikation gegen Norwegen: "Wir brauchen einfach bei der WM einen Timo Werner in dieser Form.