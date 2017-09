Weltmeister Michael van Gerwen (Niederlande und Darts-Legende Phil Taylor (England) werden sich vor der WM im Dezember in London noch einmal in Deutschland begegnen. Bei treten beim German Darts Masters in Düsseldorf am 20. und 21.Oktober an. Zudem sind in den Schotten Peter Wright und Gary Anderson sowie dem Niederländer Raymond van Barneveld weitere Hochkaräter in der Castello Arena dabei. Für Deutschland treten in dem 16-köpfigen Feld die beiden RanglistenBesten Max Hopp und Martin Schindler an.