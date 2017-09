Wimbledon-Halbfinalist Sam Querrey ist bei den US Open in New York als letzter US-Amerikaner bei den Herren ausgeschieden. Der 29-Jährige unterlag im Viertelfinale dem Südafrikaner Kevin Anderson 6:7 (5:7), 7:6 (11:9), 3:6, 6:7 (7:9). Erst nach 3:26 Stunden Spielzeit stand der erste Halbfinal- Einzug von Anderson bei einen Grand- Slam-Turnier fest. Der Weltranglisten-32. trifft in der Vorschlussrunde am Freitag auf Pablo Carreno Busta. Der Spanier setzte sich gegen den Argentinier Diego Schwartzman mit 6:4, 6:4, 6:2 durch und ist im Turnier noch ohne Satzverlust.