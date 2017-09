Ralf Rangnick, Sportdirektor von RB Leipzig, will auf einen Mega-Einkauf verzichten, auch wenn der Klub das Geld dafür hätte. Die Leipziger werden am Saison-Ende Naby Keita für 70 Millionen Euro an den FC Liverpool abgeben. "Clemens Tönnies hat gesagt, Schalke müsse auch mal einen 50-Millionen- Transfer tätigen. Das kann ich mir bei uns in den nächsten fünf Jahren nicht vorstellen", wird Rangnick im Champions-League-Heft des "kicker" zitiert. Die Strategie soll bleiben: "Wir müssen so gut scouten, dass wir auch in Zukunft neue Keitas, Forsbergs, Werners, Upamecanos und Sabitzers entdecken."