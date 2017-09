Der EHC Red Bull München schickt sich an, in der DEL eine Ära der Dominanz zu prägen. Vor der am Wochenende beginnenden Saison ist das Team von Coach Don Jackson haushoher Favorit auf den Titel -es wäre der dritte in Serie. Ihre Stärke zeigte die Truppe schon in den ersten vier Gruppenspielen der Champions League, die gegen teils hochkarätige Gegner allesamt gewonnen wurden. Der Kader ist fast komplett zusammengeblieben. Hinzu kamen Patrick Hager, der als einer der besten deutschen Mittelstürmer im Sommer von Köln geholt wurde, sowie die beiden Verteidiger Markus Lauridsen und Ryan Button.