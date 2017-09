Auch ohne Serena Williams wird es bei den US Open der Tennisprofis in New York eine US-amerikanische Siegerin geben. Erstmals seit 32 Jahren und bestreiten vier US-Tennis-Damen das Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Madison Keys machte in New York mit einem Viertelfinal-Erfolg über Qualifikantin Kaia Kanepi die US-amerikanischen Vorschlussrunden-Paarungen perfekt. Die Weltranglisten-16. gewann gegen die Estin problemlos mit 6:3, 6:3. Keys trifft jetzt in der Nacht zum Donnerstag (MESZ) auf Coco Vandeweghe. Venus Williams spielt gegen Sloane Stephens um den Finaleinzug.