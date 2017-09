Mischa Zverev hat seinen Verzicht auf die Teilnahme am Play-off-Spiel im Davis Cup vom 15. bis 17.September in Portugal verteidigt. "Ohne Vorbereitung fühle ich mich auf Sand nicht so wohl und kann daher die Last nicht auf meinen Schultern tragen", sagte der 30-Jährige bei Eurosport und meinte: "Wir haben gute Spieler auf Sand, da könnte ich nichts Gutes leisten. Es wäre eine sinnlose Reise." Das deutsche Team, das auch auf Philipp Kohlschreiber verzichten muss, tritt mit Jan-Lennard Struff und Cedrik-Marcel Stebe sowie den Debütanten Yannick Hanfmann und Tim Pütz an.