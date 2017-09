Der HSG Wallau/Massenheim droht der Fall in die C-Liga des Bezirks Wiesbaden-Frankfurt. Der ohnehin schon in die siebtklassige Bezirksliga A abgestürzte Verein hat während der Saisonvorbereitung nur mit vier Spielern trainiert, berichtet der "Wiesbadener Kurier". "Da ziehen wir uns lieber gleich zurück", sagte der HSG-Sprecher Stefan Ullrich. Der Klub hat nun drei Möglichkeiten: Er findet kurzfristig noch Spieler, Rückzug in die C-Liga, oder Kooperation mit einem Verein aus der Region, in die die Wallauer ihre gute Jugendarbeit einbringen könnten. Denn die A-Jugend der HSG spielt in der Bundesliga.