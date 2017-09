Das Transferfenster in der Premier League schließt künftig schon vor Saisonbeginn. Dafür stimmte die Mehrzahl der 20 Vereine. Demnach sind Wechsel nur noch bis zum Donnerstag vor dem ersten Spieltag möglich. Jedoch dürfen im Rahmen der international gültigen Transferperioden auch weiterhin Profis in andere Ligen abgegeben werden, lediglich innerhalb der Premier League sollen Transfers untersagt sein. Auch in der Bundesliga ist die Forderung nach einem früheren Ende des Transferfenster laut geworden. Derzeit endet die Frist in Deutschland am 31. August.