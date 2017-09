Der 1.FC Köln bangt vor dem Spiel beim FC Augsburg am Samstag, 15.30 Uhr, um die Mittelfeldspieler Marcel Risse und Milos Jojic. Jojic hatte am Mittwoch das Training mit Kniebeschwerden abbrechen müssen, Risse klagte nach der Par- tie gegen den Hamburger SV über Muskelschmerzen. "Es ist nicht sicher, ob sie dabei sind", sagte Trainer Peter Stöger am Donnerstag: "Wir müssen sehen, ob ein Einsatz Sinn macht". Der FC ist mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet, was für Stöger aber kein Grund zur Panik ist: "Ich bin beruhigt. Im Training war zu sehen, dass sich die Spieler aufdrängen wollten."