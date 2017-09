Überraschungs-Finale von zwei Freundinnen in New York: Die beiden US-Amerikanerinnen Madison Keys und Sloane Stephens spielen am Samstag im Finale der US Open um ihren ersten Grand-Slam-Titel. Die an Position 15 gesetzte Keys zeigte beim 6:1, 6:2 gegen Coco Vandeweghe (Nr.20) eine starke Leistung und erfüllte sich ihren Traum. Im ersten Halbfinale des Tages hatte die Weltranglisten-83. Sloane Stephens überraschend Venus Williams (Nr.9) mit 6:1, 0:6, 7:5 ausgeschaltet. Es war das erste Mal seit 1981, dass vier US-Girls bei ihrem Heim-Major in der Vorschlussrunde standen.