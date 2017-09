Die SpVgg Greuther Fürth hat in der 2. Liga ihren ersten Punkt eingefahren. Beim 1:1 (0:0) in Dresden hatten die Franken allerdings Glück, denn Philipp Hofmanns Tor in der 82.Minute hätte wegen Handspiels nicht gegeben werden dürfen. Nicht gut läuft's für den FC Heidenheim. Mit dem 1:3 (0:0) zu Hause gegen Aufsteiger Jahn Regensburg ist der FCH auf Platz 15 abgerutscht und kann sogar noch weiter zurückfallen. Nach dem 1:0 hielt Regensburg den Gegner zunächst in Schach. In einer packenden Schlussphase glich der FCH aus, ehe Joshua Mees die Vorentscheidung erzielte (88).