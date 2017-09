Boris Becker hat die Kritik an den Davis-Cup-Absagen von Alexander und Mischa Zverev zurückgewiesen und Gerüchte über finanzielle Forderungen der Brüder ausdrücklich dementiert. Weder beim anstehenden Play-off-Spiel in Portugal noch bei der Relegation in Berlin gegen Polen 2016 sei es demnach ums Geld gegangen. Es sei eine falsche Aussage zu behaupten, dass Sascha oder Mischa nicht spielen, weil kein sechsstelliger Betrag gezahlt wurde, sagte Becker am Rande der US Open in New York. Becker ist davon überzeugt, in Zukunft beide wieder für Deutschland im Einsatz zu sehen.