Trainer Pal Dardai von Hertha BSC freut sich auf das Bundesliga-Debüt von Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus beim Heimspiel der Berliner am Sonntag gegen Werder Bremen. "Wenn jemand so gut pfeift, ist es egal, ob Frau oder Mann. Sie hat hier schon in der 2.Liga gepfiffen, ich glaube fehlerfrei, wunderbar", sagte der Ungar. Die 38 Jahre alte Polizeikommissarin war im Mai als erste Frau in die höchste deutsche Spielklasse befördert worden. Zuvor hatte sie bereits zehn Jahre in der 2.Liga insgesamt 80 Spiele gepfiffen.