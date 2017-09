Der Weltranglisten-Erste Rafael Nadal ist mit einem Sieg über Juan Martin del Potro ins Endspiel der US Open eingezogen. Der Spanier gewann in New York 4:6, 6:0, 6:3, 6:2. Als klarer Favorit geht Nadal in sein 23.Grand-Slam-Finale und bekommt es am Sonntag (22 Uhr MESZ) mit Kevin Anderson zu tun. Der Südafrikaner hatte sich zuvor im Außenseiter-Halbfinale gegen Nadals Landsmann Pablo Carreno Busta 4:6, 7:5, 6:3, 6:4 durchgesetzt und mit dem Einzug in sein erstes Grand-Slam-Endspiel den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Der Argentinier del Potro hatte im Viertelfinale Roger Federer besiegt.