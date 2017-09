Ein Regelverstoß hat Motorrad-Pilot Jonas Folger eine bessere Startplatzierung für den Großen Preis von San Marino gekostet. Die Rennleitung strich die beste Rundenzeit des Yamaha-Fahrers, weil er in der Qualifikation über die Streckenbegrenzung gefahren war. Folger wird an diesem Sonntag in der MotoGP von Rang 16 starten müssen. Die Pole Position sicherte sich der Spanier Maverick Vinales. Ebenfalls von Rang 16 wird Sandro Cortese in der Moto2-Klasse antreten. In der Moto3 reichte es für Philipp Öttl zu Startplatz 15, den ersten Rang fuhr Enea Bastianini aus Italien ein.