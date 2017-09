Die ungesetzte Sloane Stephens hat bei den US Open der Tennisprofis das amerikanische Überraschungsfinale gegen Madison Keys gewonnen. Die 24-Jährige setzte sich in New York klar mit 6:3, 6:0 durch und feierte den mit Abstand größten Erfolg ihrer Karriere. Die US-Amerikanerin erhielt für ihren ersten Grand-Slam-Titel ein Preisgeld von 3,7 Millionen US-Dollar. Erstmals seit 2002 standen sich zwei US-Damen im Endspiel gegenüber. Stephens ist die am schlechtesten platzierteste Spielerin (Weltranglistenplatz 83.), die jemals die US Open gewinnen konnte.