Werder Bremen möchte bei Hertha BSC (15.30 Uhr) seine ersten Punkte in dieser Saison holen. Die Bremer sind gegen die Berliner seit sieben Bundesligapartien ungeschlagen. Die Bremer haben ihre ersten beiden Saisonspiele verloren und dabei noch kein Tor erzielt. Bibiana Steinhaus gibt in der Partie ihr Bundesliga-Debüt als Schiedsrichterin. In der zweiten Sonntagpartie will der VfB Stuttgart (18 Uhr) beim FC Schalke 04 die ersten Auswärts-Punkte holen. In bislang 92 Aufeinandertreffen der beiden Klubs setzten sich die Schwaben in 42 Partien durch - so häufig, wie gegen keinen anderen Bundesligisten.