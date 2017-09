Mario Gomez droht wegen einer Verletzung des Sprunggelenks eine mehrwöchige Pause. Der Kapitän des VfL Wolfsburg hatte sich während der ersten Halbzeit des Spiels gegen Hannover 96 (1:1) bei einer Torchance verletzt. Nach Angaben des VfL vom Sonntag sind sowohl die Kapsel als auch die Bänder in Mitleidenschaft gezogen worden. Eine weitere Untersuchung steht am Montag an. "Wie lange wir auf Mario verzichten müssen, lässt sich im Moment noch nicht verlässlich beantworten", so VfL-Sportdirektor Olaf Rebbe. "Ich will und werde so schnell wie möglich zurückkommen", sagte Gomez.