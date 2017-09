Der spanische Tennisprofi Rafael Nadal hat zum dritten Mal nach 2010 und 2013 die US Open gewonnen. Der Weltranglisten-Erste setzte sich in New York im Endspiel gegen den Südafrikaner Kevin Anderson problemlos 6:3, 6:3, 6:4 durch und feierte seinen insgesamt 16. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier. Mehr Erfolge bei den vier wichtigsten Turnieren hat nur Roger Federer mit 19 Titeln aufzuweisen. Für den 31-jährigen Nadal war es in dieser Saison bereits das dritte große Finale und sein zweiter Major-Sieg nach den French Open. Anderson stand zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Grand-Slam-Finale.