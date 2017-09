Die Bob- und Skeleton-EM im olympischen Winter finden auf der Bahn in Innsbruck/Igls statt. Das gab der Internationale Bob und Skeleton-Verband IBSF bekannt. Die Titelkämpfe werden parallel zum Weltcup vom 15. bis 17.Dezember 2017 ausgetragen. Die Saison startet am 5.November mit dem Weltcup in Lake Placid, ehe eine Woche später in Park City das zweite Übersee-Rennen ausgetragen wird. Auf der Olympia-Bahn von 2010 in Whistler (20. bis 25.November) findet dann der dritte Weltcup statt, ehe der Tross vom 4. bis 10.Dezember in Winterberg seinen ersten Wettkampf in Europa bestreitet.