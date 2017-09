Gleich beim Start in die Champions League kommt es zur Neuauflage des Endspiels von 2015. Der 24-malige spanische Meister FC Barcelona empfängt am Dienstag in der Gruppe D den italienischen Rekordchampion Juventus Turin - allerdings ohne die Weltmeister Sami Khedira und Benedikt Höwedes. Der zuletzt durch eine Kniereizung gehandicapte Khedira hatte schon beim 3:0 am Samstag gegen Chiveo Verona in der Serie A gefehlt, im Länderspiel des DFB-Teams am vergangenen Montag gegen Norwegen war er eingewechselt worden. Höwedes bleibt nach Klubangaben wegen Trainingsrückstands in Turin.