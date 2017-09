Debatten um Thomas Müller hin, Kritik von und an Robert Lewandowski her: Vor dem Auftakt in der Champions League gegen den RSC Anderlecht mahnt Bayern-Kapitän Manuel Neuer den Fokus auf das Wesentliche an. "Für uns ist das wichtigste auf dem Platz", sagt der Nationaltorhüter im ZDF-Interview. Vor allem das Verhalten im Angriffsdrittel sei bei der jüngsten 0:2-Niederlage gegen Hoffenheim verbesserungswürdig gewesen. Die Münchner wollen zeigen, "dass mit uns immer zu rechnen ist", so Neuer. Man wolle "von Anfang an versuchen, die Gruppe anzuführen" - gerade als Signal an Gruppengegner Paris St. Germain.