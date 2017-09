Mit dem 20.Sieg in Folge hat Vizemeister Cleveland Indians in der MLB einen Rekord eingestellt. Mit dem 2:0 gegen die Detroit Tigers egalisierten die Indians die Bestmarke der Oakland Athletics in der American League aus dem Jahr 2002. Nur zwei Teams waren in der MLB-Geschichte noch länger erfolgreich: die New York Giants 1916 mit 26 Siegen und die Chicago Cubs 1935 mit 21. Einen MLB-Rekord stellten die Minnesota Twins beim 16:0 gegen die San Diego Padres auf. Als erstes Team in der Liga-Geschichte schlugen sie in jedem der ersten sieben Innings einen Homerun. Max Kepler kam nicht zum Einsatz.