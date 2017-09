Der steigende Butterpreis treibt merkwürdige Blüten: In Tschechien versuchte ein Mann, in einem Supermarkt auf einen Schlag 150 Packungen zu stehlen. Vor dem Geschäft hielt ihn das Sicherheitspersonal fest. "Die Beute wollte er verkaufen", sagte eine Polizeisprecherin aus der Stadt Most (Brüx). Es ist nicht der erste derartige Fall in Tschechien: Mitte August konnte ein mutmaßlicher Wiederholungstäter gefasst werden, der nahe Karlsbad mindestens 180 Butterpackungen entwendet hatte. Er habe immer wieder in drei Läden zugegriffen, so die Polizei.