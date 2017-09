RB Leipzig ist mit einem Remis in seine Champions-League-Geschichte gestartet. Die Sachsen spielten vor heimischem Publikum 1:1 (1:1) gegen den AS Monaco, der in der vergangenen Saison das Halbfinale erreicht hat. Leipzig erwischte einen sehr guten Start. Emil Forsberg erzielte in der 32.Minute den ersten RB-Treffer in der Königsklasse. Die Freude währte jedoch nicht lang. Nur zwei Minuten später gelang Tielemans der Ausgleich für die Monegassen. In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Leipzig hatte nach dem Wechsel die besseren Chancen - doch es blieb beim 1:1.