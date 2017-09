Das Baseball-Team der Cleveland Indians hat in der MLB einen neuen Siegesrekord aufgestellt. Mit dem 5:3 gegen die Detroit Tigers feierten die Indians den 21.Sieg in Serie. Noch nie hat eine Mannschaft in der 116-jährigen Historie der American League mehr Spiele am Stück gewonnen. Der alte Rekord von 20 Siegen in Serie gehörte den Oakland A's, denen das Kunststück im Jahr 2002 gelang. Mit 21 Siegen in Serie hat Cleveland zudem den Rekord der Chicago Cubs egalisiert. Das National-League-Team hält seit 1935 den Rekord für die längste Siegesserie in der Profi-Liga.