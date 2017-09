Die Verletzung von Mario Götze ist weniger schwerwiegend als befürchtet. Nach der Rückkehr vom Champions-LeagueSpiel bei Tottenham Hotspur gab der BVB-Spieler Entwarnung. "Es ist nichts, was nicht wieder repariert werden kann. Was wirklich wehtut, war die Niederlage gegen Tottenham", kommentierte Götze. Beim 1:3 (1:2) im Wembley-Stadion hatte er in einem Zweikampf einen Schlag ins Gesicht bekommen. "Das sieht nicht so gut aus. Nicht alle Zähne sind mehr an der richtigen Stelle", hatte Trainer Peter Bosz nach der Partie geklagt. Ein Einsatz von Götze am Sonntag gegen den 1.FC Köln bleibt fraglich.