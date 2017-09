Die deutschen Tennis-Herren sind in der Davis-Cup-Relegationspartie in Portugal mit 1:0 in Führung gegangen. Cedrik- Marcel Stebe gewann im Clube de Tenis do Jamor am Rande von Lissabon gegen Joao Sousa 4:6, 6:3, 6:3, 6:0. Nach 2:36 Stunden verwandelte der Weltranglisten-90. den zweiten Matchball gegen den 33 Plätze besser notierten Sousa. Für das zweite Einzel des Tages waren Jan-Lennard Struff und Pedro Sousa nominiert. Der Verlierer der Partie auf Sand in Oeiras steigt in die Europa/Afrika-Gruppe ab, der Sieger spielt im kommenden Jahr in der Weltgruppe der besten 16 Nationen.